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Haberler Ekonomi Bakan Pekcan açıkladı: Ücretsiz ve aracısız olacak

Bakan Pekcan açıkladı: Ücretsiz ve aracısız olacak

Ticaret Bakanı Pekcan önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan,"; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak. Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan açıkladı: Ücretsiz ve aracısız olacak

26.03.2021, 13:15

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak." dedi.

Bakan Pekcan, "Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu" ifadelerini kullandı.

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