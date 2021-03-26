Büyükşehir yeniden S plaka ihalesine çıkacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, servislerde kullanılan 'S' plakalı araç sayısını artırmak için yaptığı ihale, İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti. Belediye önümüzdeki günlerde ihaleye yeniden çıkacak. Geçtiğimiz hafta toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi, ilk etapta 400 adet S plaka artırılması için düğmeye bastı. Toplantıda muhammen bedelin tespit edilmesi için, "İBŞB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda, İBŞB Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü, İBŞB Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yer alacağı 'Takdir Komisyonu'nun kurulması, 'Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 'Ulaşım Hizmetlerine İlişkin İşlemler' başlıklı 28. maddesi kapsamında, 'Servis Araçları İhtiyaç Tespit Raporu'nun İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmesi" kararı alındı.