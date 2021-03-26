Çiftçiye 4 milyar liralık mazot ve gübre desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteğinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıklayarak, "81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize ödeme yapacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira" dedi.

KIRSALDA KALKINMA

Kırsalda üretimi artıran, katma değer sağlayan ve istihdamı büyütmeyi hedefleyen çok sayıda desteği ve teşvik programını hayata geçirdiklerini söyleyen Pakdemirli, "Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller, ORKÖY ve IPARD hibeleri dahil bugüne kadar 480 bin projeye 27 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu desteklerle 50 milyarlık yatırım, 350 bin istihdam gerçekleşti" dedi.

BAŞVURULAR UZADI

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kırsala yönelik yatırımların süresini 2025'e dek uzattıklarını bildirerek, 1 Mart itibariyle modern sulama sistemlerine yüzde 50 hibeli proje kabullerine başladıklarını bildirdi. 2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 100 arasında hibe sağlayacaklarını ifade etti.