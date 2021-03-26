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Haberler Ekonomi Danıştay'dan hesap işletim ücreti kararı! Yasal mı?

'dan kararı! Yasal mı?

10. Dairesi, milyonlarca banka müşterisini üzecek bir karar verdi. Daire, bankaların müşterilerinden aldığı ""ni almaya devam edebileceğine hükmetti. Daire kararında "Söz konusu ücretin alınmasında hukuka aykırılık yok" denildi.

Danıştay'dan hesap işletim ücreti kararı! Yasal mı?

26.03.2021, 10:22

Bankaların aldığı ve zaman zaman tartışma konusu olan 'hesap işletim ücreti' ile ilgili kritik bir karar Danıştay 10. Dairesi'nde görülen davada çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) karşı açılan davada, yönetmeliğe dayalı olarak alınan bazı ücretlerin haksız alındığı öne sürüldü.

Davanın dayanağını, tüketiciden alınan 'hesap işletim ücreti', 'nakit avans ücreti' gibi birtakım ücretlerin herhangi bir gidere dayanmadığı iddiası oluşturdu.



Dava dilekçesinde, söz konusu ücretin alınması için herhangi bir gider belgesinin de tüketiciye sunulmadığı belirtilerek "Bu durum, tüketici için sürpriz bir maliyet oluyor" denildi.

Hürriyet'in haberine göre davalı konumdaki BDDK adına yapılan savunmada ise özetle "Yönetmeliğin ilgili maddeleri iptal edilirse, bu masraflar faize yansır. Faiz belirlenirken, masraflar alınmıyor. Bankaların da maliyetleri var. Dava konusu düzenleme kanuna ve kamu menfaatine uygun. Davanın reddi gerekir" görüşüne yer verildi.

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