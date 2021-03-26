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Haberler Ekonomi ‘Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım’

‘Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım’

‘Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım’

26.3.2021

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü. Emine Erdoğan'a, BM Kalkınma Programı Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilki verilen ödülü BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi takdim etti. Beştepe Devlet Konukevi'ndeki törende konuşan Emine Erdoğan, doğanın insanlara emanet edilmiş bir dost olduğunu belirterek, "İhtiyacımız olan, doğanın dostluğunu yeniden kazanmak" dedi.

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