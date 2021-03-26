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Haberler Ekonomi Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor

17 öğretim üyesi alıyor

17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 09 Nisan 2021 olarak açıklandı.

Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alıyor

26.03.2021, 10:09

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Düzce Üniversitesi 17 öğretim üyesi alımı yapacak. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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