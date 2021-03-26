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Haberler Ekonomi Muğla’da ekmeğin gramı ve fiyatı arttı

’da ekmeğin gramı ve fiyatı arttı

Muğla’da ekmeğin gramı ve fiyatı arttı

26.3.2021

MUĞLA'DA gramajı 200 gramdan 270 grama yükselen ekmeğin fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 2 lira oldu. Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, "Ekmeğin kilo fiyatı yine 7.5 lira. Gramı yükseldiği için fiyatı da zamlanmış oldu" dedi.
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