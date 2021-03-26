Muğla’da ekmeğin gramı ve fiyatı arttı

MUĞLA'DA gramajı 200 gramdan 270 grama yükselen ekmeğin fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 2 lira oldu. Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, "Ekmeğin kilo fiyatı yine 7.5 lira. Gramı yükseldiği için fiyatı da zamlanmış oldu" dedi.

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