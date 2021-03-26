MUĞLA'DA gramajı 200 gramdan 270 grama yükselen ekmeğin fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 2 lira oldu. Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, "Ekmeğin kilo fiyatı yine 7.5 lira. Gramı yükseldiği için fiyatı da zamlanmış oldu" dedi.
Muğla’da ekmeğin gramı ve fiyatı arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.