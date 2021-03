Otoparklarda yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, her daire için en az 1 otopark zorunluluğu uygulamasında değişikliğe gidilerek, daire büyüklüklerine göre otopark zorunluluğu uygulaması getirildi. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 metrekare ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılacak.

ORTAK OTOPARK DÖNEMİ

Dükkan, mağaza ve bankalarda her 30 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 olacak şekilde revize edildi. Ayrıca engellilerin kullanımına uygun düzenlemelerin yapılması da kararlaştırıldı. Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin muvafakati halinde bitişik bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkanı getirildi. Parselinde otopark yapamayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilme imkanı sağlandı. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 'bölge otoparkı' bedelini toplama ve bunları yapma görevi ilçe belediyelerine verildi. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç 3 yılda yapma zorunluluğu getirildi. Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak yüzde 25'inin ruhsat aşamasında kalanının 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkanı sağlandı.

HIZLI ŞARJ ZORUNLULUĞU

Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2023'e kadar en az yüzde 2 oranında, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirildi. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023'e kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren ise yüzde 10'a çıkarıldı. 1 Ocak 2023'ten itibaren ise ayrıca, 30 bin metrekareden büyük AVM'lerde, yapılacak elektrik şarj istasyonlarının en az birinin, 70 bin metrekare üzeri AVM'lerde ise en az 2'sinin hızlı şarj özellikli olması zorunluluğu getirildi.