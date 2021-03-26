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Haberler Ekonomi Sosyal yardım destek ödemeleri başladı

başladı

Sosyal yardım destek ödemeleri başladı

26.3.2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine 274 milyon 302 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

2 AYLIK PERİYOTLA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kronik rahatsızlığı olan bin 929 ihtiyaç sahibine 3.1 milyon lira nakdi yardımda bulunulacağını kaydetti. Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamındaki sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildiren Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355 TL ödeme yapılacağını açıkladı.

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