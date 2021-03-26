Türk oyunları ABD pazarının zirvesinde

Kurum, 2018'de Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezi'nde 'Ruby Games' şirketini kurduğunu ve geliştirdikleri çok sayıda oyunla en çok indirilenler listesine zirvede girmeyi başardıklarını dile getirdi. Kurum, geçen yıl yayınladıkları 'Hunter Assassin' oyununun da tüm oyun kategorilerinde dünyada en çok indirilen 5'inci oyun olduğunu ifade etti.