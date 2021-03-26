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Haberler Ekonomi Türk oyunları ABD pazarının zirvesinde

Türk oyunları pazarının zirvesinde

Ege Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet gösteren mobil oyun yazılım şirketi kurucusu Mert Can Kurum, Türk oyun yazılımcılarının uluslararası başarılarına devam ettiğini belirterek, Mart'ta 'de en çok indirilen 10 oyundan 6'sının Türk şirketlerince geliştirildiğini söyledi.

Türk oyunları ABD pazarının zirvesinde

26.3.2021

Kurum, 2018'de Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezi'nde 'Ruby Games' şirketini kurduğunu ve geliştirdikleri çok sayıda oyunla en çok indirilenler listesine zirvede girmeyi başardıklarını dile getirdi. Kurum, geçen yıl yayınladıkları 'Hunter Assassin' oyununun da tüm oyun kategorilerinde dünyada en çok indirilen 5'inci oyun olduğunu ifade etti.

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