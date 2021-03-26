Varank’tan KOSGEB çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz" dedi. Bakan Mustafa Varank, pandemide küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü geçen yılda Türkiye'nin yüzde 1.8 büyüyerek, dünya genelinden pozitif ayrıştığına dikkati çekti. Varank, OSB sayısının 192'den 325'e çıktığını ve ülkede OSB olmayan şehir kalmadığını bildirdi.

YATIRIMLARA SÜREKLİ TEŞVİK

Sanayi yatırımlarını teşvik etmek üzere endüstri bölgeleri kazandırdıklarını anlatan Varank, "2007'den bugüne 22 endüstri bölgesi ilan ettik. Bunlar tam kapasite faaliyete geçtiğinde cari dengemize 19 milyar dolar katkı sağlayacak. Özel sektör yatırımlarını özendirmek ve desteklemek için kapsamlı bir teşvik sistemi uyguluyoruz. Bölgesel kalkınmayı, stratejik sektörler ve ürünlerdeki yatırımları önceliyoruz. 2003'ten bugüne 1.5 trilyonluk yatırımla 2.8 milyon istihdam öngören 75 binin üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik" dedi. Varank, 2002'den bugüne KOSGEB aracılığıyla 504 bin KOBİ'ye 7.8 milyar liraya yakın katkıda bulunduklarını, 2008'den bu yana kalkınma ajansları aracılığıyla KOBİ'lerin 11 bine yakın projesine 3.6 milyar lira finansman desteği sağladıklarını kaydetti.

6 MİLYONLUK DESTEK SAĞLANACAK

KOSGEB'İN Ar-Ge programını duyuran Varank, "Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz projede KOBİ'lerimiz çağrı esaslı olarak, belirlenen sektörlerde üst limitleri artırılmış bu programdan faydalanabilecek. İlk çağrıda imalat sanayisinde destekleyeceğimiz öncelikli iki sektörü belirledik. Biri otomotiv, diğeri elektronik. Elektrikli veya hidrojenle çalışan motorlu kara taşıtları, pil, yakıt hücresi ve batarya teknolojileri gibi konularda Ar-Ge, inovasyon ve Ür-Ge projelerini destekleyeceğiz. Elektronik sektöründe de işletmelerin 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri alanındaki Ar-Ge, inovasyon ve Ür-Ge projelerine destek sağlayacağız. Orta büyüklükteki işletmelere 6 milyon, küçük ölçeklilere 1.5 milyona kadar destek sağlayacağız. Çağrımız, 18 Mayıs'a kadar açık" diye konuştu.