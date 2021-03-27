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Haberler Ekonomi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Açıktan Personel alım ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Açıktan Personel alım ilanı

, “Memur” ve “Mühendis” alımı yapacak. Verilan ilanda 12 kişi için alım yapılacağı açıklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Açıktan Personel alım ilanı

27.03.2021, 10:46

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" ve "Mühendis" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacak. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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