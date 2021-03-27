Çam fıstığının kilosu 900 liraya yükseldi

ZMIR'IN Bergama ilçesinde üretilen ve kilosu 900 liraya kadar çıkan çam fıstığı fiyatıyla el yakıyor.

Çam fıstığı altınla yarışıyor

Çam fıstığı üretiminin azaldığını ve talebi karşılayamadıklarını belirten üreticiler, "Verim geçen yıllara göre yüzde 70 düştü. Nedenlerinin araştırılarak önlem alınmasını bekliyoruz. Çam fıstığının kilosu 800-900 liranın altına inmiyor. Türkiye'de fıstık çamlarının çoğalması gerekiyor. Şili hazırlık yapıyor. Avrupa pazarının oraya kaymasından endişe ediyoruz" dedi.