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Haberler Ekonomi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi için ilan verdi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi için ilan verdi

, son başvuru tarihi 9 nisan 2021, Hukuk Fakültesi, İdari sorumluluk, Türk aile hukuku, İslam Borçlar Hukuku alanında çalışması bulunan, Öğretim Üyesi 3 akademik personel alacak.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi için ilan verdi

27.03.2021, 10:50

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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