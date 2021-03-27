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Herkes için temiz su webinarı 30 Mart’ta

Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi'nin sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirdiği Küresel Umut Festivali'nin Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin ikincisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, , Halkbank ve Koza Altın İşletmeleri ana sponsorluğunda 30 Mart Salı günü saat 11.00'de başlayacak ve www.kureselumutfestivali. com adresinden canlı izlenebilecek.

Herkes için temiz su webinarı 30 Mart’ta

27.3.2021

'Su Pozitif Türkiye' ana temasıyla 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan 'Herkes İçin Temiz Su ve Su Kaynaklarını Korumak' konusu işlenecek.
'KÜRESEL Umut Festivali' kapsamında Mart-Eylül ayları arasında 10 webinar düzenlenecek; 'Hedef 1 Milyon' platformu ile şirketlerin sürdürülebilirlik hikayeleri, çekilecek özel videolarla 1 milyon kişiye ulaştırılacak ve her izlenme için bir ağaç dikilerek Küresel Umut Ormanı oluşturulacak.

10 WEBİNAR VAR
EKİM'DE ise dört gün sürecek Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik festivali düzenlenecek. İklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarını korumak ve atık suyu yeniden kazanmak konularına katkı sağlaması beklenen etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca ve Strategic Foresight Group Başkanı Sundeep Waslekar da birer oturum gerçekleştirecek.

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