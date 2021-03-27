Kendi işinin patronu olmaya 'engel' yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlayan değişim süreci girişimci engelli vatandaşların hayallerini de gerçeğe dönüştürüyor. Girişimcilik destekleriyle kimisi çocukluk hayali fabrikasını kurdu, kimisi koltuk değneklerine inat markasını yarattı. Türkiye İş Kurumu'nun 'Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol' sloganı ile yaşama geçirdiği Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında bu yıl 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

100 MİLYON LİRA DESTEK

Hükümet, son 6 yılda 2 bin 300 engelli vatandaşın işini kurma projesi için bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde hibe sağladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin projeleriyle birlikte 16 Nisan'a kadar başvurularını yapması çağrısında bulundu.

GİDERLER DE KARŞILANDI

Bakan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizin girişimciliklerini artırmak ve işlerini kurmalarına destek vermek için 65 bin liraya kadar hibe veriyoruz" dedi. Bakan Selçuk, desteğin amacının engelli vatandaşların işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine yardımda bulunmak olduğunu ifade etti. Engelli hibe desteği, kendi işini kurmak isteyen engellilere, başarılı bulunan projeleri karşılığında 65 bin liraya kadar veriliyor. Bu kapsamda, onay, izin, ruhsat gibi resmi işlemler gibi giderler için 5 bin liraya kadar kuruluş işlemleri desteği verilecek. İşletme giderleri desteği kapsamında su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım giderleri için 15 bin liraya kadar hibe sağlanacak. İşletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi giderler için 45 bin lira demirbaş desteği sağlanacak.

DESTEĞE KİMLER NASIL BAŞVURACAK

BAŞVURACAKLARIN işgücü kaybının en az yüzde 40 olması, 'Engellilere Verilecek Kurul Raporu' ile bu durumu belgelendirmesi, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olması gerekiyor. İŞKUR'a engelli kaydı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, kendi üzerinde aktif kayıtlı işyeri olmaması, işyerinin kurulacağı il sınırı içinde ikamet etmesi, emekli olmaması da zorunluluklar arasında yer alıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerinde, 'Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği' belgesine, Arıcılık projelerinde ise 'Arıcılık' sertifikasına sahip olunması gerekiyor.