‘Kolay Ihracat Platformu’ büyümeye ivme getirecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı'nda konuşan Pekcan, ekonomilerin rekabetçi kalabilmeleri için inovasyon temelli büyümeye yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. İhracatın artırılmasına yönelik teknolojinin ve dijital dünyanın tüm imkanlarını kullandıklarını, ihracat altyapısının dijitalleşme ekseninde gelişmesine hassasiyet gösterdiklerini anlatan Pekcan, bu gelişme alanlarından birisinin de 'veriyi doğru kullanmak' olduğunu bildirdi.

PEKCAN, girişimcilerin hizmetine sundukları Kolay İhracat Platformu'nun ülke ihracatının tabana yayılmasını sağlayacağını ve ülkenin yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağını vurguladı. Platformun 28 Ağustos 2020'de hizmete başladığını anımsatan Bakan, bugüne kadar 107 binin üzerinde anonim ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçının bir numaralı bilgi kaynağı haline geldiğini anlattı.