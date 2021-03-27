Şerbet Sıcak Baklava’da 2021 hedefi: 70 şube

TÜRKİYE'DE yılın en güvenilir yerli zincir markası seçilen Kahve Diyarı'nın yeni markası Şerbet Sıcak Baklava'nın yeni şubesi Manisa'da hizmete açıldı. Şerbet Sıcak Baklava Genel Müdürü Taha Yılmaz, "2021 sonuna kadar 70 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Şerbet markasının da franchising sistemiyle büyüdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Pandemide umutsuzluğa kapılan gençlerin girişimcilik ve patron olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çıktığımız bu yolda şube sayımız 10'a çıktı. Bu ay sonunda Bornova şubemiz de faaliyete geçecek. Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 70 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye bu baklavanın müdavimi olacak" diye konuştu. 1955'ten beri şerbetli tatlılarını 'Tadı Tam, Fiyatı Noksan' sloganıyla her eve sokmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Şerbet markası kalitesiyle olduğu kadar, fiyatlamasıyla orta gelir düzeyinin tercih ettiği marka olacak" dedi. Markanın 10. şubesini açan ortaklar İbrahim Karakaya ve Semih Şengül ise, "Girişimcilik hep hayalimizdi. Kahve Diyarı markası bizim için fırsat, kalite ve güven demekti. Yanılmadığımızı daha açılış aşamasında anladık, çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz, ellerini üzerimizden hiç çekmediler. Her şey yolunda giderse başka yerlerde de şubeler açmayı planlıyoruz" dedi.