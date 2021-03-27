‘Süt krizine çözüm bulan Bakanımıza teşekkürler’

BAHARDA süt üretiminin artması ve tüketimin düşmesiyle Tarım ve Hayvancılık Sektörü süt krizinin eşiğine gelirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin süt tozu alımına başlanacağını açıklaması, üreticide memnuniyet yarattı. Her yıl yaşanan dönemsel dalgalanmanın bu yıl büyük bir krize dönüşmek üzere olduğunu belirten Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, eğer müdahale edilmezse 2008'de olduğu gibi üreticinin mağdur olacağını ve ekonominin zarar göreceğini belirtti. Üretici, sanayici ve tüketici ciddi kaygılar yaşarken, Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının çok önemli olduğuna değinen Eskiyörük, şunları söyledi:

SÜT TOZU ALIMI MÜJDESİ

"Büyük bir süt krizi kapımıza dayandı. Üretim arttı, pandemiden kaynaklanan ekonomik sorunlar nedeniyle alım gücü düşerken talep azalması nedeniyle sanayicinin sütten çekilmeye başlaması, üreticide büyük endişe yaratıyor. Böylesine hassas bir süreçte Sayın Bakan Pakdemirli, piyasadaki durumu iyi tahlil ederek, yerinde ve hızlı bir kararla süt tozu alımı yapılacağını açıkladı. Bakanımıza, çok zor şartlarda üretimi sürdürme mücadelesi veren süt üreticilerine sahip çıktığı için tüm sektör paydaşları adına teşekkür ederim."

NADİR UYSAL