“Süveyş’i açmak için Nene Hatun’u yollarız”

SÜVEYŞ Kanalı'nda karaya oturarak küresel ticareti sekteye uğratan 'Ever Given' adlı dev konteyner gemisinin günlük 9.6 milyar dolara zarara yol açtığı belirtildi. Dünya ticaretinin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Panama bandıralı 200 bin tonluk konteyner gemisinin karaya oturmasıyla başlayan kriz büyüyor.

'BİZ TEKLİFİMİZİ YAPTIK'

KANALI her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarar yol açtığı belirlenirken bu hesap, kanalda batı yönündeki trafiğin günde 5.1 milyar dolar, doğu yönündeki trafiğin yaklaşık 4.5 milyar dolar değerinde olması üzerinden hesaplandı. Kanalı geçmek için bekleyen yaklaşık 185 gemi bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi için Nene Hatun Kurtarma Gemisi'ni yardıma göndermeyi teklif ettiğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Dışişleri aracılığıyla söyledik. İstanbul'da biz bu gemi kurtarma işlerini başarılı şekilde yapıyoruz. Nene Hatun gemisinin isterlerse hemen yardıma koşabileceği mesajını gönderdik, henüz dönüş olmadı" dedi.