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Haberler Ekonomi Tire’nin adıyla markalaştılar

’nin adıyla markalaştılar

‘Şiş Köfte’ ile ‘Beledi Dokuması’ tescillendi

Tire’nin adıyla markalaştılar

27.3.2021

TIRE'NIN, önemli lezzetlerinden 'Şiş Köfte' ile tarihi 'Beledi Dokuması' resmen tescillendi.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, tescil belgelerini düzenlenen törenle Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, Oda Meclis Başkanı Mehmet Agah Yalgın, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Bahaettin Oktav, Genel Sekreter Olcay Taşlı ile Belediye Başkanı Atakan Duran'a teslim etti.

Oda Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, "Beledi Dokuma ile Tire Şiş Köfteyi tescil ettirerek denetlenebilirlik ve marka olma yolundaki potansiyeli hayata geçirdik. Aldığımız coğrafi işaretle şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına hem katkı sunacağız hem de uluslararası pazarlarda daha kaliteli, daha güvenilir şekilde yerini alması için çalışacağız" dedi.

NADİR UYSAL

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