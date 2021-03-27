Vali Aksoy: Aydın’ın ihracatını artıracağız

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın ve ASTİM Organize Sanayi bölgelerini ziyaret etti. ASTİM OSB'de endüstriyel dekantör, separatör teknolojileri ve zeytinyağı üretim hatları üreten Polat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasını gezen Vali Aksoy, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat'tan üretim sürecine dair bilgi aldı.

Daha sonra Umurlu mahallesindeki Aydın OSB'yi ziyaret eden Vali Aksoy, Türkiye'nin önde gelen jant üreticilerinden Jantsa, çelik kapı üreticisi Sur Çelik Kapı'nın fabrikalarını gezerek üretim tesislerini inceledi.

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