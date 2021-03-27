‘Zeytinyağı ihracatında yasak üreticiyi üzecek’

TARIŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasağın üreticiyi mağdur edeceğini kaydetti.

Sürek, zeytincilikle uğraşan ve ülke ekonomisine katkı yapan yaklaşık 400 bin üretici aile ve sektörden doğrudan geçimini sağlayan yaklaşık 2 milyon kişinin bu karardan olumsuz etkileneceğini belirterek, "Sektörün görüşüne başvurulmadan alınan ihracat yasağı kararı milyonlarca insanı ve ülke ekonomisini zarara uğratacak. Hükümetimizin kararı yeniden düşünmesini istiyoruz" dedi.