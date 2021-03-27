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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası’nın başına Çakar geldi

’nın başına Çakar geldi

Ziraat Bankası’nın başına Çakar geldi

27.3.2021

KAMU Bankaları Genel Kurulu sona erdi. Buna göre Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirilirken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevine devam edeceği açıklandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini dün devrederek, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini tamamladı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar getirilirken, Vakıfbank ve Halkbank'ın ise genel müdürleri değişmedi.
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