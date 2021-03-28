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Haberler Ekonomi Altın yüzde 9,89 yükseldi, hisse senetleri kaybettirdi

Altın yüzde 9,89 yükseldi, hisse senetleri kaybettirdi

Altın yüzde 9,89 yükseldi, hisse senetleri kaybettirdi

28.3.2021

BU hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,60 kayıpla 1.382,15 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 9,89 kazançla 445,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 9,84 artışla 2 bin 957 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 10,31 değer kazanarak 8,0120 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 9,55 artışla 9,4560 lira oldu. Geçen hafta 10,0750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 9,97 artışla 11,0790 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 9,13 kazançla 8,5380 liradan kapandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kaybetti.

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