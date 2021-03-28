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Haberler Ekonomi Aydın’da çilekten bu yıl iyi gelir bekleniyor

Aydın’da çilekten bu yıl iyi gelir bekleniyor

Aydın’da çilekten bu yıl iyi gelir bekleniyor

28.3.2021

TÜRKİYE'DE çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden olan Aydın'da hasat sezonu başladı. Yılda 60 bin ton çilek üretilen Sultanhisar ilçesindeki seralardan bölge üreticileri bu yıl iyi gelir elde etmeyi bekliyor. Çilek üreticilerini ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "İhracatta da önemli bir noktaya getirdiğimiz Aydın'ımızın lezzetli ürünlerinden çilekte bereketli bir sezon diliyorum. Mahsulünüz bol olsun" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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