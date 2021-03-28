En büyük ekonomilerin liderleri buluşacak

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı 22-23 Nisan'da yapılacak çevrimiçi iklim temalı Liderler Zirvesi'ne davet etti. Biden, Erdoğan'a gönderdiği mektubunda zirvenin dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getireceğini bildirirken, "Sayın Cumhurbaşkanı" hitabıyla başladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİDİ

ZİRVENİN dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getireceğini kaydeden Biden mektuba, "Sayın Cumhurbaşkanı" hitabıyla başladı ve "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getiren Biden, Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini bildirdi. Biden, zirvenin iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğinin altını çizdi. Zirveye ABD ve Türkiye'nin yanı sıra, 40 civarında ülke liderinin de katılması bekleniyor.