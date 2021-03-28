ENSİA’nın yeni Başkanı Kalaycı

TÜRKİYE'NİN farklı kentlerinden enerji ekipmanı üreticilerini çatısı altında buluşturan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanlığına Alper Kalaycı getirildi.

ENSİA'nın Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılan 3. olağan genel kurul toplantısında, 2001'de Ege Serbest Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk rüzgar enerji türbini kanadı fabrikasını kuran Aero Rüzgar Endüstrisi AŞ'nin Genel Müdürü Alper Kalaycı, üyelerin tümünün oyunu alarak dernek başkanlığına seçildi. Kalaycı, yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkiye'yi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek olduğunu ifade etti.