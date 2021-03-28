İzmir Karşıyaka'da icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 2+1 büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Yaklaşık 33 yıllık olan binanın her katında 2 daire olduğu ve dairenin büyüklüğünün 95 metrekare olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 21.05.2021 14:30 belirlendi.