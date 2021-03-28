Kar, Ödemiş’te bakla ve bezelye üreticisini vurdu

İzmir'in Ödemiş ilçesine 25 Mart günü yağan kar ve aynı gece oluşan don üreticiyi vurdu. Kaymakçı mahallesinde bakla ve bezelyenin dondan etkilendiğini belirten Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, "Üreticimiz ciddi ölçüde zarara uğradı" dedi. Uzundere mahallesinden Mehmet Tok da bölgedeki bakla ve bezelye üreticilerinin kar ve dondan yüzde 80 oranında etkilendiklerini söyledi.