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Haberler Ekonomi Muş'ta icradan satılık 3.253,04 metrekare arsa

'ta icradan satılık 3.253,04 metrekare arsa

'un ilçesinde 3.253,04 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belirtildi.

Muş'ta icradan satılık 3.253,04 metrekare arsa

28.03.2021, 09:22

Mahkeme Muş'un Merkez ilçesinde bulunan 3.253,04 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın imar sınırları içerisinde olduğu ve belediye hizmetlerinden (yol, su, kanalizasyon ve elektrik gibi) yararlandığı ilanda belirtildi. Ayrıca arazi yapısının düz ve düze yakın olduğu da ilanda yer alan detaylar arasında.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 20.05.2021 10:25 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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