Yapılandırmada 2. taksit için son gün 31 Mart

KAMUYA olan vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmeleri için 2. taksit tutarlarını 31 Mart'a kadar ödemeleri gerekiyor. Yapılandırmanın ilk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan borcun tamamının söz konusu tarihe kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

18 EŞİT VADEDE ÖDEME

BİR takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Borcun tamamını 31 Mart'a kadar ödeyene peşin ödeme avantajı sağlanacak.

Yapılandırılan borçları için taksitlendirme seçeneğini tercih edenler, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Buna göre kalan taksitler takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek. Borçlar uzaktan ya da vergi dairesinden ödenebiliyor.