‘Yaşlı bakım turizminde önümüzde fırsatlar var’

Medikal Turizm Derneği Genel Başkanı Dr. Sinan İbiş, Avrupa'nın salgının etkileri sebebiyle, ülkelerle yaşlı bakımı alanındaki iş birliklerine daha fazla yöneleceğini belirterek, Türkiye'nin yaşlı bakım turizminde avantajlı konumda olduğunu söyledi. Dr. İbiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Avrupa ülkeleri, pandeminin yarattığı etkiler sebebiyle, yaşlı vatandaşlarının sağlık ve bakımları için diğer ülkelerle iş birliklerine gitme konusunda olabildiğince hızlı, daha fazla adım atacak. Ulaşımı kolay ülkelerle sağlık, bakım ve yaşam hizmetlerinin önceden maliyet olarak belirlendiği anlaşmalar yapılacak. İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, örneğin Norveç bunu yıllardır yapıyor, bugüne kadar belli dönemlerde 800 binin üzerinde yaşlısını İspanya'ya gönderdi ve göndermeye de devam edecek."

GETİRİSİ 30 KAT FAZLA

Almanya'nın ise vatandaşlarının bakım hizmetlerini karşılamak için Brezilya, Uzak Doğu ve Balkan ülkelerinden insan kaynağı transferi sağlamaya çalıştığını aktaran İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, yaşlı bakım turizminde coğrafi konumu, 3-4 saatlik tek uçuşla kolay erişilebilirliği,

emeklilere ve yaşlılara uygun iklimi, zengin geleneksel mutfağı, eşsiz sosyokültürel mirası, doğal bitki örtüsü, termal su ile rehabilitasyon imkanları, genç iş gücü ve hizmet unsurlarının Avrupa'ya göre daha ekonomik oluşu açısından çok avantajlı bir konumda. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bir ülkeyiz ve bu yaşlı sağlığı açısından çok önemli. Devletimiz, özel sektörümüz, akademilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek şimdiden iş birliği çalışmalarına başlar, gereken hazırlıkları yaparsak bu konuda ülkemiz açısından önemli bir fırsat kapısı aralanabilir. Türkiye'nin 2022 yılında gündemi yaşlı bakım turizmi olabilir. Yaşlı bakım turizmi, normal turizm gelirlerinden 30 kat veya daha fazla getiri sağlayan bir alan."