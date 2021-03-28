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Haberler Ekonomi Yılan balığı avcılığı izin belgesiyle yapılacak

avcılığı izin belgesiyle yapılacak

Yılan balığı avcılığı izin belgesiyle yapılacak

28.3.2021

YILAN balığı avcılığı, "izin belgesi" almış balıkçı gemilerince yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, TÜBİ- TAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyonca belirlenecek. Yılan balığı avcılığı, Bakanlığa bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden "izin belgesi" alan balıkçı gemilerince gerçekleştirilecek. Stok tespiti yaptırılan yılan balıkları, söz konusu kurumlardan izin alınmadan kullanılamayacak, satılamayacak, nakledilemeyecek, ihraç edilemeyecek. Yılan balığı ihracatı yapacaklar, CITES belgesi talep etmek için internetten Bakanlığa başvuracak. Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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