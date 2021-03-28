Yılda 30 milyon dolarlık çam fıstıgı ihraç ediyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı üretimi yapan Serkan Karatosun, devletten aldığı 1 milyon 200 bin liralık destekle işlerini büyüterek yıllık 30 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Aldığı destekle bir yıl içinde 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesis kurarak makine ekipmanları alan Karatosun, üretim kapasitesini 70 tondan 350 tona çıkardı. Daha önce sadece iç piyasaya mal gönderdiklerini belirten girişimci Karatosun, "Komisyoncularla çalışıyorduk. 2015 yılında tam olarak ihracata başladık. Daha hijyenik mallar çıkarmak için çabaladık ve devletimizin bize verdiği destek sayesinde Avrupa standartlarında mal üretmeyi başardık" dedi. Karatosun, ürünlerin 300 tonunu dış piyasaya, kalan kısmını da iç piyasadaki firmalara gönderdiklerini ifade etti.