280 milyarlık KİT’lerde yapısal dönüşüm başlıyor

Ekonomi reform paketi kapsamında aktif büyüklükleri 280 milyar lirayı geçen Kamu İktisadi Teşebbüsleri yeniden yapılandırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 93 bin 552 personelin çalıştığı, enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar birçok sektörde faaliyet gösteren KİT'leri etkin, esnek bir yapıya dönüştüreceklerini, 19 KİT kanununu güncelleyeceklerini ifade etti. Yıl sonuna kadar 43.4 milyar liralık yatırıma imza atacak olan KİT'ler ekonomi ve istihdama ciddi katkı sağlayacak; hızlı hareket eden, karar alan bir yapıya dönüşecek.

100 BİNE YAKIN PERSONEL VAR

ÖNCEKİ yıl KİT sisteminin brüt satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 22.5 artışla 153.46 milyar liraya ulaştı. Bakan Elvan, KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında toplam personel sayısının 93 bin 552 olduğunu belirterek, "19 KİT ve 1 bağlı ortaklıkta toplam 20 yönetim kurulu başkanı, 99 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Yönetim kurullarında 75 üye bulunuyor. Kadrolu personel sayısı 3 bin 963, sözleşmeli personel sayısı 42 bin 981, daimi işçi sayısı 46 bin 55, geçici işçi sayısı da 53'tür" dedi.