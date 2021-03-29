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Haberler Ekonomi Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alacak

29 akademisyen alacak

'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 29 akademisyen alacak.

Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alacak

29.03.2021, 10:24

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 akademisyen alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademisyenlerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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