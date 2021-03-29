Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 29 akademisyen alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademisyenlerin hangi fakülte ve branşta görev yapacağı ilan detaylarında yer aldı.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Atatürk Üniversitesi 29 akademisyen alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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