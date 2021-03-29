Başvuru, beyanname ve ödemeler için son 3 gün

Cumhurbaşkanı kararıyla başvuru tarihi 1 Şubat'a ödeme süresi de 31 Mart'a kadar uzatılarak daha fazla vatandaşın yararlanması sağlandı. Toplam 2.1 milyon kişi devletin barış elini tuttu, alacak 101 milyar lirayı aştı, bugüne kadar 7.4 milyar tahsilat gerçekleşti.



GSS BORÇLARI SİLİNİYOR

Prim yapılandırması Bağ-Kur'lulara da önemli avantajlar getirdi. Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellendi. 31 Mart'a kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek. GSS prim borçları da 30 Nisan'a kadar peşin veya taksitler halinde ödenirse gecikme cezası ve zammı silinecek. Bu tarihe kadar gelir testine başvurması durumunda GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Aynı hanede yaşayan ve aile içinde geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek, primlerini devlet ödeyecek. Yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor. İlk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan borcun tamamının söz konusu tarihe kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.



GELİR BEYANNAMESİ VERİLECEK

Vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, ikinci taksiti yatırmaları önem taşıyor. Geçen yıl elde ettikleri ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar bu yıl ilk defa beyannameye tabi olurken, söz konusu beyannamelerin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. İkinci ve sonraki işverenlerden aldığı ücret 49 bin lirayı aşanlar da beyanname dolduracak. Beyannameler, hazır beyan sistemi üzerinden, bağlı bulunulan vergi dairesine kâğıt ortamında ya da mali müşavirler üzerinden e-Beyanname Sistemi yoluyla verilebilecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin ise 31 Temmuz'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 2 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.



YETKİ BELGESİ OLMAYAN EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK

Türkiye genelinde 300 bini aşkın emlakçıyı ilgilendiren düzenlemeye göre çarşamba gününe kadar yetki belgesi başvurusunda bulunmayanlar 1 Nisan itibariyle emlakçılık yapamayacak. Yetki belgesi olmadan emlakçılık yapanlara tapuda işlem yasağı gelirken, söz konusu kişilerin belgesiz olarak internet sitelerine de ilan girişi yapmasının önüne geçiliyor.



ESNAFA DESTEKTE EK SÜRE DOLUYOR

ESNAFA nefes aldıran hibe, kira, ciro desteği başvuruları da 31 Mart gecesi sona eriyor. Salgından olumsuz etkilenen işletmelere üç ay süreyle ödenmek üzere aylık bin lira gelir kaybı desteği veriliyor. Büyükşehir olan illerde 750 lira, diğer illerde de aylık 500 lira kira desteğinin yanı sıra 200 bin restoran, lokanta, kafeye ciro kaybı desteği veriliyor. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılıyor. Şubat ayında esnafa ödenen gelir kaybı desteği de 1.3 milyar lira oldu.

Hazal ATEŞ