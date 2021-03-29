Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine 14 öğretim üyesi alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine 14 Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Beykent Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.