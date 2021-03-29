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14 öğretim üyesi alacak

Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine 14 öğretim üyesi alacak Kaynak: Beykent Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

29.03.2021, 10:29

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine 14 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine 14 Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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