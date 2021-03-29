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Haberler Ekonomi Erdoğan: Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Erdoğan: , akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; , ve pazarlarının birleşme noktası , akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Erdoğan: Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

29.03.2021, 12:29 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021, 13:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un akıllı telefon üretimi için Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yatırım yapması ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, firmaya yatırımından ötürü teşekkür ederken, Türkiye'nin akıllı telefon üretim üssü olmasını hedeflediklerini, bu doğrultuda emin adımlarla ilerlendiğini vurguladı.

"ÜRETİM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Erdoğan'ın dev yatırımla ilgili mesajından öne çıkanlar şöyle:

Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

"2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

"TÜRKİYE'YE GÜVENEN VE İNANAN YATIRIMCILARA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Dünyanın Kovid-19 salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

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