“İzmir’in potansiyelini iyi değerlendireceğiz”

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİ- AD) Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş, 'Hafta Başı Sohbetleri'nin konuğu oldu. Ege Bölgesi, İzmir ve TÜGİ- AD Ege Şubesi hakkındaki sorulara cevap veren Durmuş, İzmir ve Ege'nin potansiyelinin çok büyük olduğunu söyledi. Aynı zamanda İzmir'de faaliyet gösteren Altekma Grup'un sahibi olan Melih Sebastien Durmuş, öncelikli hedeflerinin ildeki genç iş insanlarının kendilerini geliştirmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Durmuş, "Genç iş insanları olarak dinamizm ile İzmir ve Ege ekonomisini en üst seviyelere çıkaracağız" dedi.



KENDİ FİRMAMI KURDUM

Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? 20 Aralık 1986 tarihinde Paris'te doğdum. Annem Fransız, babam ise Türk. 11 yaşına kadar Paris'te yaşadık, bu nedenle ilkokulu orada bitirdim. Daha sonra İzmir'e taşındık ve annem Fransızca öğretmeni olarak Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde çalışmaya başladığından dolayı ben de o okulda ortaokul ve lise eğitimimi tamamladım. Liseden sonra okumak istediğim bölüm ve okul olan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazandım. Bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra fakülteyi 4 yılda bitirdim. DEÜ'de Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde finans yüksek lisansı yaptım. Kendi kurduğum Boyamak firması ile iş hayatına atıldım. 1.5 sene sonra ALTEKMA şirketler grubuna dahil edildim. Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren şirketi 11 yıldır babamla birlikte yönetiyoruz.





60 SEKTÖRÜ TEMSİL EDİYOR

TÜGİAD'ın Türkiye'nin en eski iş insanları derneği olduğunu biliyoruz. Kısaca TÜGİAD'ı ve şubenizi tanıtabilir misiniz? TÜGİAD, bireysel ve sosyal gelişimi sağlamak, kamuoyunun ilgisini çekmek için 1986 yılında kuruldu. Türkiye'deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç işadamları derneği olan TÜGİAD, genç işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve ortak hislerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmaya çabalıyor. Türkiye çapında 800'den fazla üyemizle 60'tan fazla sektörü temsil etmekteyiz. Üyeleri, dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan derneğimiz, yıllık 50 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Ege Bölgesi Şubesi 2013 yılında kuruldu. Ben şubemizin 4'üncü başkanıyım. Kuruluş hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederek şubemizi büyütmeye devam edeceğiz.



'BÖLGE İHRACATI İTHALATLARDAN DAHA BÜYÜK'

Pandemi Ege Bölgesi'nin ekonomisini de olumsuz etkiledi. Ama son verilere göre bir düzelme mevcut. Siz Ege Bölgesi ve İzmir'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? Pandemi ile birlikte özellikle hammadde konusunda sıkıntılar yaşadık. Üreticilerimizi en çok zorlayan buydu. Ama sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmesem bile koşullar hafiflemeye başladıkça özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nin ekonomik verilerinin yukarılara doğru tırmanacağını düşünüyorum. Bizim bölgemizin ihracatı, ithalatlarından daha yüksek bir bölge. İzmir büyük bir potansiyele sahip bir şehir. Mevcut projeler bittikten sonra ekonomik olarak ülkemizin ve bölgemizin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz Ege Bölgesi olarak iki hedef koyduk. Birincisi üyelerimiz arası iletişimimizi ve ticaretimizi artırmaya çalışacağız. İkinci hedefimiz gençlerin ve öğrencilerin eğitimlerine destek olmak, genç girişimcilerin projeleri için olanak sağlamak ve istihdamı artırmak...

Mert ALPDÜNDAR