‘Kullanılıp atılan plastikler yasaklansın’

TÜKETİCİ Hakları Derneği Manisa Şube Başkanı Rıfat Eriş Asyalı, kullanılıp atılan plastiklerin başta doğa katliamına yol açtığını, insan ve hayvan sağlığını etkilediğini belirterek yasaklanmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını söyleyen Asyalı, "İnsanlar, hayvanlar ve doğa için büyük tehlike oluşturan atık plastiklere karşı küresel olarak önlem alma konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. AB ülkelerinde kullanıp atılan plastiklerin 1 Temmuz 2021'den itibaren yasaklanması kararı alındı. Bizde de aynı karar alınabilir" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK