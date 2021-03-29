SOCAR Türkiye, olası deniz kirliliğine karşı müdahale kapasitesini artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'nin kıyı tesislerinde kurulan Deniz Kirliliğine Müdahale Merkezi ve hazır bekletilen acil müdahale gemisi Aliağa Responder ile olası deniz kirliliğine anında müdahale edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye CEO Danışmanı Koray Koyuncu, şirketin İzmir Aliağa'da büyük yatırımlara imza attığını ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya hedefiyle üretimini sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede denizlerimizi korumak, olası bir kirliliğe karşı acil önlem alabilmek için Aliağa'da rafineri, petrokimya ve depolama gibi alanlarda faaliyet gösteren SOCAR Türkiye grup şirketlerinin tamamına ve bu sahilleri paylaştığımız komşularımıza hizmet etme kapasitesine sahip 7 gün, 24 saat hizmet verebilecek eğitimli ve profesyonel bir ekibi, aynı zamanda oldukça geniş bir denizsel kirlilik müdahale ekipman envanterini sahamızda hazır bulunduruyoruz. Bunun yanında özel donatılmış bir müdahale gemisini de SOCAR Türkiye'nin Rafineri ve Petrokimya İş Birimi'ne ait kıyı tesislerinde konuşlandırdık. Bölgemizde yaşanabilecek herhangi bir soruna karşı gemimiz her an yardıma hazır durumda."

Koyuncu, Aliağa Responder'ın saatte 40 metreküp petrol toplama kapasitesine sahip olduğuna işaret ederek, "35 metre uzunluğundaki geminin, denizde petrolün yayılımına müdahale edebilecek ilave süpürme kolları bulunuyor. Acil müdahale gemisinin sürekli bölgede bulunması ve kısa sürede devreye girecek bir kabiliyet taşıması, olası bir deniz kirliliğine karşı bölge için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.