Türkler yemiyor, Çinliler sofrasından eksik etmiyor

İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Çinlilerin, mutfaklarının vazgeçilmezi deniz patlıcanını Türkiye'den ihraç ettiklerini söyledi. Kore'ye de ihraç edilen deniz patlıcanının ekonomiye 30 milyon dolar gelir getirdiğini belirten Çakan, "Çinliler çorbalarında, salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklığı güçlendirdiğini düşünüyorlar. Kırışıklıklara iyi geldiği gerekçesiyle kremini bile yapıyorlar" dedi. Çakan, Ege ve Akdeniz'in dip sularından çıkartılan deniz patlıcanını, Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Çinlilerin deniz patlıcanını besin maddesi dışında çeşitli anlarda kullandıklarını söyleyen Çakan, "Çinliler için manevi değeri olan bir ürün. Çorba ve salatalarında kullanıyorlar. Bağışıklığı güçlendirip, yaşlılığı geciktirdiğini düşünüyorlar. Kırışıklıklara iyi geldiği için krem yapıyorlar" dedi.