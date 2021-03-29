Ukrayna’dan Denizlili yatırımcılara davet var

UKRAYNA Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan ve Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret etti. Ukraynalıların Denizli ve Pamukkale'yi görmelerini istediğini vurgulayan Sybiha, Denizlili işadamlarına Ukrayna'da yatırım çağrısında bulundu. Ukrayna ve Türkiye arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek ve 'Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkileri' konulu toplantıya katılmak amacıyla Denizli'ye gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Denizli ile Ukrayna arasındaki işbirliği için önemli bir adım attık. Bizde yatırım yaptığınızda, 5 ila 7 yıl arasında kazanmaya başlarsınız. Diğer ülkelerde, bu süre 10 yılı buluyor. Sizleri, ülkemize ve yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP