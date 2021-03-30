TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın kilosunun serbest piyasada 23.5 liradan işlem gördüğünü, 50 randımanlı fındık fiyatının geçen haftaya oranla 50 kuruş artarak 23.5 lira olduğunu belirtti. 24 liradan alıcı bulan fındık fiyatının kademeli olarak artması bekleniyor.
Fındığın kilosu 24 liradan alıcı buluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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