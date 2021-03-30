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Haberler Ekonomi Fındığın kilosu 24 liradan alıcı buluyor

Fındığın kilosu 24 liradan alıcı buluyor

Fındığın kilosu 24 liradan alıcı buluyor

30.3.2021

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın kilosunun serbest piyasada 23.5 liradan işlem gördüğünü, 50 randımanlı fındık fiyatının geçen haftaya oranla 50 kuruş artarak 23.5 lira olduğunu belirtti. 24 liradan alıcı bulan fındık fiyatının kademeli olarak artması bekleniyor.
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