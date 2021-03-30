Genç girisimcilerde yeni bir kadın baskan

GENÇ Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İzmir Şubesi'nde başkanlık görevi üst üste 4. kez kadın başkana devredildi. Her yıl yapılan genel kurul pandemi koşullarından dolayı gecikince 3 ay daha görevde kalan Başkan Pınar Gürkan, bayrağı Açelya Baç'a devretti.

JCI İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul sonucunda Pınar Gürkan, görevini Açelya Baç'a devretti. Böylelikle dernek, üst üste 4. dönemde de kadın bir girişimcinin başkanlığında yoluna devam etme kararı aldı.123 ülkede 200 bin aşkın üye ile faaliyet gösteren bir dernek olduklarını belirten Baç, çalışmalarına artan kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.