Her alanda eğitimli ara elemanlar BASEK’te

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, ülkemizin kalkınması için her alanda gelişmiş, eğitimli ve yetenekli ara elemanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, 14 dal, 24 alan ve 5 bin kişilik kontenjanıyla Türkiye'nin en büyük özel eğitim kampüslerinden biri olan Batı Anadolu Okulları bünyesindeki Elektrik-Elektronik-Bilişim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanları hakkında bilgiler verdi:

BİRÇOK KONUDA EĞİTİM

Bilişim: Bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kurulumu ile bu alanın altında yer alan Veritabanı Programcılığı dalının yeterliklerini kazandıran programdır. Yazılım: Nesne tabanlı programlama, veritabanı, mobil uygulamalar, açık kaynak işletim sistemi ve mesleki yabancı dil, web tasarım ve programlama, internet programcılığı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bilgi-İşlem: Sistem bakım ve onarım, elektronik uygulamaları, mikrodenetleyici, bilgisayar destekli uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırıyor. Veteriner Teknikleri: Hayvanlarda anatomi ve fizyoloji, mikrobiyoloji ve hijyen, iş ve barınak planlaması, zapturapt ve enjeksiyon, yem bilgisi ve teknolojisi ile ilgili bilgi beceriler veriliyor. Gıda Teknolojileri: Mesleki gelişim, gıda mikrobiyolojisi, maddede temel değişimler ve ölçümler, gıda kimyası ve laboratuvar tekniği ile ilgili bilgiler öğretiliyor.