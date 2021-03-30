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İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planlanan bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.

30.03.2021, 09:46