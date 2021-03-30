Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir ve süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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