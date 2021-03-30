Mardinliler İzmir’de yeniden Tunç’u seçti

İZMİR Mardinliler Federasyonu (İMAF), 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Tunç, tek aday olarak girdiği genel kurulda güven tazelerken, yönetim kurulunu yeni isimlerle güçlendirdi. Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İMAF 6. Genel Kurulu'na, siyasiler, iş dünyası temsilcileri ve STK temsilcilerinin ilgisi büyüktü. Mardin yöre dernekleri de salonda yerini aldı. Divan başkanlığını AK Parti İzmir eski Milletvekili Tevfik Ensari'nin yaptığı genel kurulun açılış konuşmasında Başkan Tunç, pandemiden dolayı hayatını kaybedenleri andı.



İZMİR'E GÜÇ KATIYORUZ

İZMİR'İN önemli bir toplumsal dinamiği olduklarının altını çizen Tunç, "Mardinliler olarak 300 binden fazla nüfusumuzla İzmir'de toplumsal hayatın önemli bir parçasıyız. Hemşerilerimiz, İzmir'in, ülkemizin gelişmesi için emek ve alın teri döküyorlar. Bu kente milletvekili, bürokrat, doktor, iş insanı olarak hizmet veriyorlar" dedi.



İKİ KENT ARASINDA KÖPRÜ

İZMİR Mardinliler Federasyonu'nun İzmir ve Mardin arasında köprü olduğuna değinen Başkan Tunç şöyle devam etti: "Mardin'den gelirken getirdiğimiz değerlerle, İzmir'in değerlerini çok güzel harmanladık. İki şehrin değerleri hayatlarımıza zenginlikler katıyor. İzmir'deki Mardinlilerin çatı yapısı İzmir Mardinliler Federasyonu olarak İzmir-Mardin arasında köprü oluyoruz. Güneydoğu'nun kadim kenti, Mezopatamya'nın İncisi Mardin'in çok kültürlü yapısını İzmir'de yaşatıyoruz. İzmir'in gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



YENİ YÖNETİM LİSTESİ

AHMET Tunç başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Ahmet Tunç, Halim Çelik, Servet Altındağ, Muzaffer Çevrim, Nurettin Bedir, Serkan Ecevit, Heybet Akyüz, Mahsun Tarın, Salih Akan, Kemal Acar, Edibe Dinçel, Münir Ensari, Mecit Bozkurt, Fuat Uzunkaya, Hacı Sadık Demircan, Ekrem Sadunoğlu, Alaattin Karadaş, Zeki Kazan, Ahmet Erdem, Mehmet Özdaş, İsmail Karaca, Mümtaz Necimoğlu, Kenan Söğüt, Ahmet Kaymaz, Serap Erkan, Doğan Dinç, Kadir Dağ, Hıdır Kaymaz, Kazım Gündüz, Edip Çelik, Ferdi Erten, Fuat Mikailoğlu, Mehmet Şerif Demir, Salih Pehlivanoğlu, Sait Karaaslan, Beşir Çoban, Dilan Başkan, Vedat Matur, Bedran Bayar, Bedii Yazıcıoğlu, Salih Şur, Abdurrahim Ertaş, Hasan Akbulut, Ömer Avinç ve Yavuz Koçjan. Denetim kurulunda ise Nurullah Turşak, Hatip Karaaslan, İmet Tunç, Şehmus Yalçın ve Abdulhamit Sevim yer aldı.